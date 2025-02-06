Трек омичей прозвучит в последней серии теленовеллы «Девушки с Макаровым»(16+).

На телеканале ТНТ завершился популярный сериал «Девушки с Макаровым» (16+). Теленовелла идет с 9 марта 2021 года и насчитывает пять сезонов.

В финальной серии фильма в кульминационный момент прозвучит трек «Запомни» от команды омских музыкантов.

Как уточнили «Омск-информу» в пресс-службе ТНТ, трек написали и исполнили музыкант, стендап-комик Рамис Ахметов и участники группы «Клуб 33» Николай Смирнов, Евгений Шамрай, Сергей Сухарев. Песня появилась еще в марте 2024 года и теперь пригодилась для телесериала.