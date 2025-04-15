Омск-Информ
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·Общество

В Сибири отремонтируют восемь объектов дорожной инфраструктуры в трех регионах.

Сегодня стало известно, где в Сибири отремонтируют федеральные трассы – это 80 км в трех регионах: Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. Как сообщили в Сибирском управлении автомобильных дорог, дорожники приступят к работе уже в начале мая на восьми объектах.

В Омской области они расположены на подъездах к областному центру, где отмечается наиболее высокая интенсивность движения. Один из объектов находится в Тюкалинском районе, где выполнят устройство нового дорожного покрытия и укрепят обочины. 

·Общество

В Сибири отремонтируют восемь объектов дорожной инфраструктуры в трех регионах.

Сегодня стало известно, где в Сибири отремонтируют федеральные трассы – это 80 км в трех регионах: Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. Как сообщили в Сибирском управлении автомобильных дорог, дорожники приступят к работе уже в начале мая на восьми объектах.

В Омской области они расположены на подъездах к областному центру, где отмечается наиболее высокая интенсивность движения. Один из объектов находится в Тюкалинском районе, где выполнят устройство нового дорожного покрытия и укрепят обочины. 