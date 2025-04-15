Со среды на четверг и с субботы до воскресенья по мосту у Телецентра нельзя будет проехать.

Администрация города Омска предупреждает, что мост им. 60-летия ВЛКСМ будут перекрывать все лето. В таком режиме он будет работать вплоть до 15 августа 2025 года.

Это будет выходной день: с 23:00 субботы до 5:00 воскресенья. Если потребуется для технологических процессов и для работы ремонтных бригад, то второй запасной день тоже предусмотрен – это будет с 23:00 среды до 5:00 четверга.

После закрытия на мосту будут ремонтировать асфальт и подъемы пролетов. Это нужно, чтобы заменить опорные части моста.

Как пояснили, для ремонта ряда конструктивных элементов нужно снизить вибрацию, а этого можно достичь, только если полностью остановить транспортный поток.