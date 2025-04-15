Дептранс рассказал о работе общественного транспорта в родительский день.

Директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец рассказал, как будет организовано автобусное движение на Радоницу. Доставлять омичей к местам захоронений будут в течение трех дней: 26 и 27 апреля, а также непосредственно в родительский день, 29 апреля. Специальные маршруты будут работать с 8 до 19 часов.

Непосредственно на Радоницу для обслуживания пассажиров будет выделено 134 автобуса, которые будут ходить по специальным маршрутам. К ним добавятся регулярные городские маршруты – № 13 и 119, обеспечивающие доставку пассажиров до кладбища в микрорайоне Осташково. Также предусмотрены специальные рейсы до Старо-Восточного, Ново-Еврейского, Ново-Восточного и Мусульманского кладбищ, их будут обслуживать маршруты № 22, 78, 222 и 399.

Чтобы облегчить движение транспорта и разгрузить транспортные потоки, постановлением правительства ограничено передвижение автотранспорта с 6 утра до 20 часов 29 апреля на отдельных участках центральных магистралей Омска, включая улицу Бударина до Карла Либкнехта и парковочное пространство.

– Это сделано для того, чтобы обеспечить в стесненных условиях возможность проезда пассажирских автобусов, – подчеркнул Кормилец.

Особенное внимание уделено обеспечению поездок на Западное кладбище, куда транспорт доставляется прямо до специально оборудованной разворотной площадки. Эта площадка расположена ближе к остановке «Мехзавод», откуда пассажиры имеют возможность дойти пешком до кладбища.