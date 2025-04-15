Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Два дома будут 19-этажными, еще один – 10-этажным.
Вчера мэрия выдала ООО «Специализированный застройщик «Брик» разрешения на возведение трех многоквартирных домов в Омске. Многоэтажки появятся в районе улицы Завертяева.
Один дом будет 10-этажным (плюс подземный этаж). В доме будет 165 квартир: 99 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Площадь жилья составит 8122,73 кв. м.
Еще два дома будут 19-этажными. Каждый на 168 квартир: 101 однокомнатная и по 67 двухкомнатных. Площадь жилых помещений в одном таком доме будет достигать 8297,23 кв. м.
·Экономика/Бизнес

Два дома будут 19-этажными, еще один – 10-этажным.
Вчера мэрия выдала ООО «Специализированный застройщик «Брик» разрешения на возведение трех многоквартирных домов в Омске. Многоэтажки появятся в районе улицы Завертяева.
Один дом будет 10-этажным (плюс подземный этаж). В доме будет 165 квартир: 99 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Площадь жилья составит 8122,73 кв. м.
Еще два дома будут 19-этажными. Каждый на 168 квартир: 101 однокомнатная и по 67 двухкомнатных. Площадь жилых помещений в одном таком доме будет достигать 8297,23 кв. м.