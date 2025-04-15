Подрядчик выполнит работы за 10 млн рублей.

Омские власти определились с подрядчиком благоустройства небольшого участка Иртышской набережной, между домами 10/1 и 12. Речь идет о территории у магазина «Океан», где расположена смотровая площадка с памятником Ивану Бухгольцу.

Аукцион выиграла компания ООО «Фаворит». Сумма заключенного контракта оказалась внушительной, более 10 млн рублей.

Подрядчику предстоит сделать облицовку лестницы и стенок гранитом, поставить удобные перила, выложить дорожку тротуарной плиткой, устроить зеленые насаждения, сделать водоотводящую систему, установить фонари для освещения, расставить лавочки и мусорные контейнеры.

Уточняется, что в 2023 году отремонтировали ступени лестницы, заменили старые стены поддержки и сделали удобный пандус. На работы в черновом варианте потрачено около полутора миллионов рублей.

Отметим, что «Фаворит» выполняет работы по благоустройству сквера в границах улиц Энергетиков и Химиков в Нефтяниках.