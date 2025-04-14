Мужчина пропал в августе прошлого года. Поиски ведутся до сих пор.

Сотрудники полиции разыскивают 50-летнего омича Александра Митина. Вечером 10 августа 2024 года он ушел из дома на улице 13-й Марьяновской в магазин и не вернулся.

– После травмы имеет проблемы с памятью, – отметили в полиции.

Приметы мужчины: на вид 50-55 лет, рост 185 см, худощавое телосложение, серые глаза, короткие темно-русые волосы. Был одет в куртку цвета хаки, синие спортивные брюки, синие кроссовки, белую бейсболку.

Тех, кто видел Александра, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.