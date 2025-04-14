Россияне назвали желаемый доход после выхода на заслуженный отдых.
Выяснилось, сколько хотели бы получать россияне на пенсии. По результатам опроса, который провел «СберНПФ» и дали «Известия», самые высокие ожидания обнаружились у москвичей – 82,5 тыс. руб. в месяц. Немаленькие пенсии хотели бы и жители Владивостока – 76,4 тыс. руб., за ними следуют Омск – 74,3 тыс., Новокузнецк – 73,8 тыс. и Набережные Челны – 72,5 тыс. руб..
У жителей Челябинска (18,2 тыс. руб.), Иркутска (25,2 тыс. руб.), Тюмени (30 тыс. руб.) более скромные запросы.
По сравнению с прошлым годом россияне стали грезить большими пенсиями чаще, ожидания выросли в целом на 11 %.