Соперников возглавляет бывший футболист московского «Спартака».

В Омске в эту среду, 16 апреля, пройдет встреча между футбольным клубом «Иртыш» и «Динамо» из Кирова. Перед матчем ожидается бесплатная развлекательная программа, ее начало – в 17:30. Сам матч начнется в 19:00.

В этот вечер на манеже «Красной звезды» будет настольный футбол, аквагрим и мастер-класс по рисованию плакатов. Также у гостей матча будет возможность сыграть в игровую приставку и получить автограф.

Сейчас «Иртыш» находится на 8-м месте в турнирной таблице. От четвертого места, которое дает право на повышение в классе, команда отстает на пять очков.

«Иртыш» и «Динамо» встретятся впервые в первенствах России. В советское время эти клубы сыграли между собой пять матчей.

Соперники только в этом году дебютировали в дивизионе «А» Второй лиги. Их возглавляет известный в прошлом футболист московского «Спартака» Виктор Булатов.