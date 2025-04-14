Историческому зданию возвращают прежний облик.
Мэр города Сергей Шелест рассказал о ремонте Музея городского быта на улице Театральной, 7, который выполняется с зимы нынешнего года. В здании заменили пол и проложили коммуникации.
– Подрядная организация уже завершила прокладку электрических кабелей, произведена замена пола в трех помещениях музея, ведутся работы и по воссозданию внешнего облика исторического здания, – уточнил мэр.
Ранее сообщалось, что здание приводит в порядок депутат Заксобрания, известный строитель Валерий Кокорин.
Отметим, что учреждение располагается в аварийном здании дома купчихи Кузьминой, построенного в 1913 году. После того как первые хозяева покинули его в 1918 году, в нем жили пленные мадьяры, находился партком омской большевистской организации венгерских военнопленных, в 1920-х годах в здании работала больница, а после войны – станция скорой медицинской помощи.