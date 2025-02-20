Заместитель директора департамента культуры поделился планами по восстановлению музея.

Сегодня, 20 февраля, представители власти и подрядчика подробно рассказали и показали, как продвигается реставрация Музея городского быта на улице Театральной в центре Омска. Ранее о ремонте аварийного здания купчихи Кузьминой 1913 года рассказывал мэр Сергей Шелест.

Заместитель директора департамента культуры Омска Владимир Широков продемонстрировал, как выглядит отремонтированная кровля. Сейчас на объекте идет монтаж водосточной системы и продолжаются работы по восстановлению главного крыльца. Чиновник назвал компанию мецената, который взял на себя основные расходы, и сумму затрат. Как и предпологалось, восстановление памятника истории и культуры регионального значения ведется на деньги компании, аффилированной с известным предпринимателем, депутатом Заксобрания Валерием Кокориным. Ремонт коммуникаций оплатит город.

– Экспертиза подтвердила, что реставрационные работы потребуют 55,7 миллиона рублей. Большую часть из этой суммы взял на себя меценат, «ООО Торговый Пассаж». Те работы, которые не относятся к реставрационным: ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, администрация города взяла на себя. Мы эту сумму, в размере 4,2 миллиона рублей, запросили в бюджете города. Ремонт планируем завершить за лето, – сказал Широков журналистам.

Детали процесса реставрации раскрыл представитель подрядчика Роман Чернов. Это индивидуальный предприниматель, который занимается деятельностью в сфере сохранения объектов культурного наследия.

– В этом прекрасном доме уже сейчас выполнены реставрация кровли, всех элементов стропильной системы, восстановлена обрешетка. Скоро сделаем утепление, будут все конденсатные и противоконденсатные пленки, и все примыкания выполнены. Кое-где были заменены несколько венцов сруба, потому что они уже сгнили практически до основания. Все восстановлено бандажами, какими-то протезами на шпильках, все скручено и сделано, – поделился подрядчик.

Предприниматель признал, что отремонтировать дом один в один с оригинальными цветовыми оформлениями, декором и интерьером вряд ли получится. Сейчас невозможно найти мастеров, которые могут это повторить.

– В процессе работ мы полностью расчистили фасад от старых красок и наслоений. Выявили очень красивую теплую фактуру сибирского дерева. Покрыли различными пропитками, чтобы сохранить этот прекрасный цвет. Также на здании будет реставрирована вся резьба, восстановлена резьба по старым историческим фотографиям, которые есть в проекте, – уточнил Чернов.

Заведующая филиалом музея «Дом быта» филиала музея «Искусство Омска» Татьяна Рускевич, в свою очередь, вспомнила об истории здания и поделилась своим видением реставрации памятника.

– По документам, которые собрала архитектор Жанна Хахаева, в 1913 году купчиха Кузьмина приобрела земельный участок, а в 1915 году началось строительство. Кто-то говорит, что возведение закончилось к 1917 году. Но, думаю, дом построили где-то между 1915 и 1917 годами, – рассказала заведующая.

Дом построил петербургский инженер Владимир Терлецкий. Для строительства использовалась лиственница, а сам дом сделали в старинном русском стиле – с красивой резьбой снаружи. У входа было красивое крыльцо с резными столбиками, а крыша была украшена двумя треугольниками – фронтонами. Эти треугольники раньше делали на древнегреческих храмах, потом их стали использовать в Риме, Византии и на Руси. А в Сибири такие украшения начали применять только в XX веке.

Заведующая раскрыла, каким видит будущее этого музея. Она хотела бы разместить экспозицию о быте четырех современников здания.

– Я вижу дом, отражающий жизнь людей. У меня есть 4 кандидатуры для рассказа об их тогдашнем быте, это вполне реально жившие люди. В нашем распоряжении есть личные вещи, документы и фотографии. Мне бы хотелось сделать в этом доме 4 интерьера, 4 квартиры. Эти люди жили в точно таких же домах. Поэтому это будут настоящие вещи из их жилья, фотографии и тексты, – поделилась идеями Татьяна Рускевич.

Татьяна Рускевич хотела бы видеть в интерьере каждой комнаты настоящие шкафы того времени. У заведующей есть абсолютно разные шкафы, начиная с обычных платяных и заканчивая большими буфетами в стиле собора Парижской Богоматери. Рядом с ними могли бы располагаться столы, стулья, чашки и ложки. Все раритеты принесли в свое время обычные омичи, краеведы и любители старины.

Она добавила, что пока сложно сказать о том, что получится воплотить в реальность. Потому что в Музее искусства Омска собраны порядка 40 тыс. экспонатов, из которых удалось описать 28 тысяч. Что из этого наследия войдет в обновленную экспозицию, пока непонятно.

Пока начавшее уходить в небытие старинное здание выглядит печально, многие элементы утрачены. И, честно говоря, некогда живописный терем почти превратился в развалюху. Прямо у входа гостей встречает «хранитель музея» – собака по имени Кузя. Дворняжка, которую нашли на остановке, из щенка превратилась в массивного пса, который рад всем посетителям и трепетно следит за безопасностью участка.

На фоне царящей кругом уютной разрухи все же видны следы реставрации здания. Правда, новая зеленая крыша немного выбивается из общей картины и выглядит несколько спорно. Но хочется надеяться, что из почти было исчезнувшего памятника сделают «конфетку», вернув дому былые красоту и величие.