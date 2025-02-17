Аварийное здание Музея городского быта приводит в порядок некий меценат.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе ремонта Музея городского быта. Учреждение располагается в аварийном здании дома купчихи Кузьминой, построенного в 1913 году. После того как первые хозяева покинули его в 1918 году, в нем жили пленные мадьяры, находился партком омской большевистской организации венгерских военнопленных, в 1920-х годах в здании работала больница, а после войны – станция скорой медицинской помощи. Сейчас в здании на улице Театральной, 7, идет ремонт. Сейчас на доме заменили кровлю. Выполняется монтаж водосточной системы и продолжаются работы по восстановлению главного крыльца.

– Во внутреннем дворике уже восстановлена веранда с элементами наружной резьбы. Внутри самого музея начаты электромонтажные работы и работы по замене полов. В планах утеплить крышу и восстановить наружную резьбу по периметру всего здания, – уточнил Шелест.

Все затраты за два года взял на себя некий меценат. Стоимость реставрации мэр Омска в прошлом году оценивал в 50 млн рублей. По данным источников «Омск-информа», расходы взял на себя депутат Заксобрания, известный строитель Валерий Кокорин.