Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Строчки встретились раньше срока.

Первые в Омске грибы были обнаружены в Муромцевском районе. Фотографией поделились в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области». 

– Первые весенние... Сегодня. Муромцевский район, – поделилась находкой автор поста. 

Эти грибы называются «строчки». Обитают на гарях и песчаных почвах. Встречаются преимущественно под хвойными деревьями, а появляются в районе апреля – мая. 

Однако не все грибы полезны. Ранее мы сообщали, что в 2024 году в регионе было зарегистрировано 6 случаев отравления мухоморами

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·Отдых и туризм

Строчки встретились раньше срока.

Первые в Омске грибы были обнаружены в Муромцевском районе. Фотографией поделились в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области». 

– Первые весенние... Сегодня. Муромцевский район, – поделилась находкой автор поста. 

Эти грибы называются «строчки». Обитают на гарях и песчаных почвах. Встречаются преимущественно под хвойными деревьями, а появляются в районе апреля – мая. 

Однако не все грибы полезны. Ранее мы сообщали, что в 2024 году в регионе было зарегистрировано 6 случаев отравления мухоморами

2118