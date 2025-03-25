Токсиколог напомнил, что мухомор – это ядовитый гриб. Никакой пользы от него нет.

Заведующий отделением острых отравлений омской БСМП № 1, доктор медицинских наук Александр Сабаев призвал жителей региона не употреблять в пищу сушеные мухоморы. Эти ядовитые грибы сейчас массово выпускают под видом БАДов и активно распространяют через маркетплейсы.

– Информация о пользе ядовитого гриба – мухомора – не соответствует действительности. Сушеные БАДы изготавливаются для получения эффекта эйфории, релаксации – все это для токсикоманов, – цитирует Сабаева портал «Омскрегион». – Чтобы придать какую-то легитимность распространению, эта продукция фасуется и реализуется под маркой БАДов. Никакого лечебного эффекта мухоморы не оказывают и оказать не могут. Мы все с детства знаем: мухоморы – ядовитые грибы.

По словам эксперта, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 6 случаев отравления мухоморами. К счастью, обошлось без летальных исходов.

– Даже в малых количествах нельзя употреблять мухоморы. Ни один врач вам не скажет, что мухоморы обладают целительными свойствами, тем более продукция на основе этих грибов. В медицинских целях эти грибы тоже не используются, – подчеркнул врач-токсиколог.

Употребление мухоморов пропагандируется в молодежной среде как средство для улучшения памяти. Это опасное заблуждение, которое может обернуться трагедией. Употреблять ядовитые грибы ни в коем случае нельзя!