Росреестр опубликовал промежуточные итоги реализации программы.
По количеству оформленных «сельских ипотек» Омская область стала первой в Сибири и третьей в России. Росреестр подвел промежуточные итоги реализации программы и опубликовал данные.
С начала действия программы «Сельская ипотека» – с января 2020 года по 1 марта 2025 года – ведомством зарегистрировано 99 410 договоров купли-продажи.
– В тройке регионов-лидеров по количеству оформленных «сельских ипотек» Башкортостан (5833), Удмуртия (4786), Омская область (4556). Далее расположились Татарстан (4505) и Ставропольский край (4065), – сообщили в Росреестре.
В Сибирском федеральном округе (16 228) с большим отрывом лидирует Омская область – в регионе зарегистрировано 4556 сделок, на втором месте Новосибирская область с показателем 2559, на третьем – Иркутская область, здесь зарегистрировано 2499 сделок.
– Омский район в лидерах по ипотекам, на него приходится более 90 % сделок по льготной 3 %-ной ставке, – рассказал руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.
Далее идут Азовский район, Тара, Любинский и Таврический районы.