Омск-Информ
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·Общество

Выпуск новой «Омки» посвящен 70-летию открытия троллейбусного движения.

В Омске выпустят лимитированную партию электронных транспортных карт «Омка» в новой дизайне. Она посвящена 70-летию открытия троллейбусного движения.

– На лицевой стороне карт встретились два поколения: старенький МТБ-82Д, вышедший в линию в 1955 году, и современный «Адмирал», –  уточнил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Партия составляет 14 тысяч штук, новые «Омки» уже поступили для реализации в розничные точки. Толлейбусный парк Омска вырос за эти годы в разы: 70 лет назад по городу ходили 10 единиц подвижного состава, сейчас их 144.

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·Общество

Выпуск новой «Омки» посвящен 70-летию открытия троллейбусного движения.

В Омске выпустят лимитированную партию электронных транспортных карт «Омка» в новой дизайне. Она посвящена 70-летию открытия троллейбусного движения.

– На лицевой стороне карт встретились два поколения: старенький МТБ-82Д, вышедший в линию в 1955 году, и современный «Адмирал», –  уточнил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Партия составляет 14 тысяч штук, новые «Омки» уже поступили для реализации в розничные точки. Толлейбусный парк Омска вырос за эти годы в разы: 70 лет назад по городу ходили 10 единиц подвижного состава, сейчас их 144.

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