- 15 апреля, Называевск: Радио России, 09:00 – 18:00
- 16 апреля, Называевск: Радио России, 09:00 – 18:00
- 17 апреля, Называевск: Радио России, 09:00 – 18:00
- 20–21 апреля, Омск: Вести FM, Радио России, Маяк, РТРС-1, РТРС-2, 01:00 – 10:00
- 14 апреля, Полтавка: РТРС-1, РТРС-2, 12:00 – 18:00
- 20–21 апреля, Тара: РТРС-1, РТРС-2, Радио России, 01:00 – 10:00
- 20–21 апреля, Черлак: РТРС-1, РТРС-2, Радио России, 01:00 – 10:00
– В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, – сообщили в пресс-центре омского филиала РТРС.
Напоминаем, что в первый и второй мультиплексы (РТРС-1 и РТРС-2) входят следующие телеканалы: Первый, «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург – 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ».