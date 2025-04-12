Омск-Информ
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·Авто

Системой видеофиксации нарушений ПДД оборудуют 144 точки на омских дорогах. 

Появился список мест установки дорожных камер на территории Омской области. Как сообщалось ранее, контракт стоимостью 42,5 млн рублей власти заключили с компанией «Спецпроект». Подрядчик должен будет установить и запустить специальное оборудование, которое будет работать в автоматическом режиме.

Запись будет вестись на трассах: Бакбасар – Азово – Полтавка, Называевск – Тюкалинск, Омск – Нижняя Омска, Омск – Красноярка, Омск – Муромцево – Седельниково, Омск – Русская Поляна, Омск – Тара, Троицкое – Чукреевка и других.

Помимо загородных трасс, камеры установят и в Омске. Например, в центре города они будут установлены на улицах Гагарина, Карла Либкнехта, Краснофлотская, Щербанева, Партизанская, Спартаковская и т. д.

Полный список всех мест установки оборудования включает в себя 144 места:

Подрядчик должен завершить работы до 19 декабря этого года. 

1994
·Авто

Системой видеофиксации нарушений ПДД оборудуют 144 точки на омских дорогах. 

Появился список мест установки дорожных камер на территории Омской области. Как сообщалось ранее, контракт стоимостью 42,5 млн рублей власти заключили с компанией «Спецпроект». Подрядчик должен будет установить и запустить специальное оборудование, которое будет работать в автоматическом режиме.

Запись будет вестись на трассах: Бакбасар – Азово – Полтавка, Называевск – Тюкалинск, Омск – Нижняя Омска, Омск – Красноярка, Омск – Муромцево – Седельниково, Омск – Русская Поляна, Омск – Тара, Троицкое – Чукреевка и других.

Помимо загородных трасс, камеры установят и в Омске. Например, в центре города они будут установлены на улицах Гагарина, Карла Либкнехта, Краснофлотская, Щербанева, Партизанская, Спартаковская и т. д.

Полный список всех мест установки оборудования включает в себя 144 места:

Подрядчик должен завершить работы до 19 декабря этого года. 

1994