Системой видеофиксации нарушений ПДД оборудуют 144 точки на омских дорогах.

Появился список мест установки дорожных камер на территории Омской области. Как сообщалось ранее, контракт стоимостью 42,5 млн рублей власти заключили с компанией «Спецпроект». Подрядчик должен будет установить и запустить специальное оборудование, которое будет работать в автоматическом режиме.

Запись будет вестись на трассах: Бакбасар – Азово – Полтавка, Называевск – Тюкалинск, Омск – Нижняя Омска, Омск – Красноярка, Омск – Муромцево – Седельниково, Омск – Русская Поляна, Омск – Тара, Троицкое – Чукреевка и других.

Помимо загородных трасс, камеры установят и в Омске. Например, в центре города они будут установлены на улицах Гагарина, Карла Либкнехта, Краснофлотская, Щербанева, Партизанская, Спартаковская и т. д.

Полный список всех мест установки оборудования включает в себя 144 места:

Подрядчик должен завершить работы до 19 декабря этого года.