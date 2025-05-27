В Омск возвращаются патрульные автомобили с камерами фиксации нарушений.

Со следующей недели в Омске снова появятся патрульные автомобили, оснащенные системой фото- и видеофиксации правонарушений в сфере благоустройства. Такое сообщение сделал мэр Сергей Шелест. Теперь камеры фиксации позволят отслеживать не только парковку автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках, но и новые виды нарушений.

– Как и прежде, система будет фиксировать машины, припаркованные на газонах, детских и спортивных площадках. Однако теперь программа дополнена, и нарушители будут получать штрафы за брошенный мусор, надписи на фасадах, размещение объявлений и рекламных листовок в несанкционированных местах, – сообщил мэр.

Это стало возможным благодаря новому контракту с петербургским подрядчиком, успешно реализовавшем подобную практику в своем регионе.

Шелест добавил, что в прошлом году такие комплексы зарегистрировали более 13 тысяч случаев неправильной парковки на зеленых зонах, общий объем наложенных штрафов составил более 24 миллионов рублей. Новая версия системы позволит городу повысить эффективность борьбы с антисанитарией и сохранность городской среды.