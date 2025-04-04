Омск-Информ
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Комплексы фиксации нарушителей ПДД появятся в 144 точках.  

Управление дорожного хозяйства Омской области заключило контракт на установку и обслуживание передвижных камер-треног для фиксации нарушений ПДД в Омской области. Этим будет заниматься компания «Спецпроект». За работу ей заплатят 42,5 млн рублей.

Основной задачей подрядчика станет установка и запуск специального оборудования, которое будет работать в автоматическом режиме. Камеры не только фиксируют нарушения, но и могут вести фото- и видеосъемку нарушений на дороге. 

Процесс установки может начинаться со дня заключения контракта, завершить работы подрядчик должен 19 декабря.

Камеры планируют установить в 144 точках Омской области.

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·Авто

Комплексы фиксации нарушителей ПДД появятся в 144 точках.  

Управление дорожного хозяйства Омской области заключило контракт на установку и обслуживание передвижных камер-треног для фиксации нарушений ПДД в Омской области. Этим будет заниматься компания «Спецпроект». За работу ей заплатят 42,5 млн рублей.

Основной задачей подрядчика станет установка и запуск специального оборудования, которое будет работать в автоматическом режиме. Камеры не только фиксируют нарушения, но и могут вести фото- и видеосъемку нарушений на дороге. 

Процесс установки может начинаться со дня заключения контракта, завершить работы подрядчик должен 19 декабря.

Камеры планируют установить в 144 точках Омской области.

1586