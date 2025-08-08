Машины с камерами передвигаются по городу и фиксируют нарушения.

Сегодня, 8 августа, мэр Омска Сергей Шелест рассказал об использовании инновационных технологий на омских дорогах. Как видно на фото, опубликованном в телеграм-канале мэра, система фотофиксации с использованием искусственного интеллекта установлена в автомобиле, который двигается по омским улицам.

Заявляется, что система, использующая нейросети, способна автоматически выявлять и регистрировать различные нарушения, вроде парковки на газонах и недостатки в содержании частной собственности владельцами (включая граффити, размещение объявлений и искажение оригинального архитектурного стиля зданий). Дополнительно фиксируется неудовлетворительное состояние прилегающей территории, включая скопление мусора и слишком высокую траву.

Напомним, что за подобные нарушения предусмотрены штрафы: для физических лиц – 2 тысячи рублей, для юридических лиц – 10 тысяч рублей. После введения в эксплуатацию новых комплексов фиксации нарушений было выявлено около тысячи случаев несоблюдения правил.

Напомним, что Сергей Шелест уже успел опробовать привезенный в Омск электробус, прокатив на нем чиновников.