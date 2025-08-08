Градоначальник поделился первыми впечатлениями.
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале опубликовал видеоролик, на котором он находится за рулем современного электробуса. Данный транспорт прибыл в город для тестирования в рамках программы подконтрольной опытной эксплуатации.
– Машина пришла в наш город для проведения подконтрольной опытной эксплуатации сроком до декабря текущего года. Что могу сказать, техника удобная: низкопольный салон, удобная аппарель для маломобильных категорий пассажиров, плавный, бесшумный ход, – доложил градоначальник.
В ролике показаны первые пассажиры мэра – члены городской администрации, включая главу департамента транспорта Вадима Кормильца. По всей видимости, они сопровождали Шелеста во время пробной поездки, оценивая технические характеристики и комфорт салона.
Мэр отметил, что такой электробус стоит 43 млн рублей. Если машина справится с омскими морозами в зимнее время года, с производителем будут обсуждены варианты приобретения транспорта.
Напомним, что в салоне находится 31 пассажирское кресло, а общая вместимость достигает 89 человек. Один заряд аккумулятора обеспечивает пробег до 250 километров. Ранее стал известен маршрут электробуса.