Омск-Информ
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·Общество

Горожанам назвали производителя птицы, которую можно встретить на полках. О таких случаях просят сообщать в Россельхознадзор. 
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Саратовской и Самарской областях мясо с опасными для здоровья веществами. В продукции ООО «Самарский бройлер» обнаружили гидроксиметилметилнитроимидазол и диметридазол (противопротозойные и противомикробные препараты).
Опасными признали «продукты убоя цыплят-бройлеров. Части тушек: Голень замороженная весовая, 12 кг (м997), ГОСТ 31904, СТО 57657346-002-2023» (дата изготовления – 04.01.2025, срок годности – 04.01.2026).
Омичей просят сообщать в Россельхознадзор, если это мясо появится в магазинах региона.
·Общество

Горожанам назвали производителя птицы, которую можно встретить на полках. О таких случаях просят сообщать в Россельхознадзор. 
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Саратовской и Самарской областях мясо с опасными для здоровья веществами. В продукции ООО «Самарский бройлер» обнаружили гидроксиметилметилнитроимидазол и диметридазол (противопротозойные и противомикробные препараты).
Опасными признали «продукты убоя цыплят-бройлеров. Части тушек: Голень замороженная весовая, 12 кг (м997), ГОСТ 31904, СТО 57657346-002-2023» (дата изготовления – 04.01.2025, срок годности – 04.01.2026).
Омичей просят сообщать в Россельхознадзор, если это мясо появится в магазинах региона.