После консервации фонтаны тщательно проверили.

В мэрии Омска сообщили, что омские фонтаны готовят к запуску. После консервации все конструкции гидротехнических сооружений, и находящиеся под землей, и в коллекторах, тщательно проверили.

Занимаются этим специалисты учреждений «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

– Основное внимание уделяется чашам фонтанов: их очищают от загрязнений, проверяют на повреждения и при необходимости красят. Также энергетики тестируют и настраивают насосное оборудование, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения, – подробно объяснили в мэрии.

В Омске в этом сезоне заработают 15 фонтанов. Запуск их запланирован на конец апреля, но точная дата будет зависеть от погоды.