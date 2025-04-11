Житель Берегового своими криками мешал спать соседям.

Видео с кричащим из окна мужчиной поделились омичи в паблике «Инцидент Омск». Автор сообщает, что из мужчины посреди ночи «выходит демон» и что жители поселка Берегового из-за таких обрядов не могут спать.

– Посреди ночи в Береговом неадекват орет из окна квартиры. Говорит, что из него выходит демон. Люди из-за этого не могут уснуть, – сообщает автор поста.

Мнения омичей разделились. Одни говорят, что нужно было вызвать скорую, а другие предлагают просто подождать, пока ритуал не окончится.

– 03 звоните сразу. В психушку сразу таких, – опасается за одержимого омич.

– Ну уж потерпите, пусть выйдет этот демон, – подчеркнул другой.

Ранее мы сообщали, что такой же обряд экзорцизма происходил в Нефтяниках, у кинотеатра «Первомайский».