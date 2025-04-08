Омск-Информ
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·Происшествия

Представление происходило в одном из дворов возле кинотеатра «Первомайский».

В Омске, рядом с кинотеатром «Первомайский», горожанин, вероятно, под действием одурманиващих веществ напугал жителей соседних домов своими криками. Очевидец выложил видео в паблике «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте». 

– Молодой человек словил глюки после употребления «не детских» конфеток и устраивал ночной концерт всем соседям вокруг, – рассказал свидетель.

Автор видео пояснил, что на дворе час ночи и что наркоман кричит уже около 15 минут. Судя по активности выступающего, останавливаться он не собирается. При этом полицию соседи дебошира не вызвали. 

·Происшествия

Представление происходило в одном из дворов возле кинотеатра «Первомайский».

В Омске, рядом с кинотеатром «Первомайский», горожанин, вероятно, под действием одурманиващих веществ напугал жителей соседних домов своими криками. Очевидец выложил видео в паблике «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте». 

– Молодой человек словил глюки после употребления «не детских» конфеток и устраивал ночной концерт всем соседям вокруг, – рассказал свидетель.

Автор видео пояснил, что на дворе час ночи и что наркоман кричит уже около 15 минут. Судя по активности выступающего, останавливаться он не собирается. При этом полицию соседи дебошира не вызвали. 