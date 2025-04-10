Остановленные водители оказались злостными должниками.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудников службы судебных приставов и Госавтоинспеции в Омске арестовали четыре автомобиля. Остановленных водителей проверяли на наличие различного вида задолженностей, в том числе по административным штрафам ГИБДД.

– При этом гражданам не только напомнили о долгах, им также предлагалось погасить имеющуюся задолженность во избежание применения принудительных мер взыскания, к которым в том числе относится наложение ареста на имущество, в подобных случаях этим имуществом может оказаться зарегистрированный за должником автомобиль, – сообщили в службе судебных приставов.

Так, за неуплату налогов и долги по «коммуналке» был арестован автомобиль Mazda 2003 года выпуска, принадлежащий 41-летнему омичу. На него в отделе судебных приставов по Советскому округу Омска было возбуждено 11 исполнительных производств на общую сумму 78 тыс. рублей.

В свою очередь, 37-летний житель Марьяновского района, владелец Toyota Corolla 2001 года выпуска, предпочел расплатиться с приставами. Мужчина, на котором висели два исполнительных производства о взыскании долга по кредитным обязательствам и штрафам ГИБДД на сумму 127 тыс. рублей, заплатил всю сумму.