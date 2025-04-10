Россиянин пытался ввезти запрещенный сувенир, не зная о необходимости декларирования.

Сегодня, 10 апреля, омские таможенники нашли засушенную голову крокодила в багаже гражданина России, прибывшего рейсом из Пхукета. Этот необычный предмет был обнаружен благодаря рентгеновскому сканированию в ходе процедуры таможенного досмотра багажа авиапассажиров.

Житель Омска пояснил, что приобрел этот «сувенир» для своего личного собрания, однако не знал о необходимости его задекларировать и предоставить соответствующие разрешения.

Экспертиза подтвердила, что голова принадлежит виду крокодила, защищенному Конвенцией СИТЕС.

В связи с этим были заведены два административных дела по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений») и ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Нарушителю грозит штраф, а товар подлежит конфискации.