Ярославский форвард Максим Березкин заявил, что соперников лучше не придумаешь, отметив мощное нападение и надежную защиту «ястребов».

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин поделился мнением о серии плей-офф с омским «Авангардом».

– Мне нравится атмосфера в матчах именно против «Авангарда», его арена. Я буду кайфовать от нашей команды, от нашей игры, от накала страстей в этой серии, – цитирует слова Березкина Allhockey.ru

Хоккеист поделился, что его настрой перед серией с «ястребами» великолепный, и команда активно готовится к матчу. Он выделил сильные стороны соперника – мощное нападение и надежную защиту, отметив важность плотной игры против лидеров «Авангарда» и контроля пространства. Березкин с нетерпением ожидает встречи с соперником.

– Соперников лучше не придумаешь. У нас суператмосфера на арене, у них – тоже. Классная команда, я очень рад сыграть против нее, – сказал Березкин.

Напомним, что первая встреча второго раунда плей-офф между «Локомотивом» и «Авангардом» состоится 11 апреля в Ярославле. Начало матча в 22:00 по омскому времени.