Высшую награду за труд он получил в 28 лет.

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области сообщает о кончине Героя Социалистического Труда Алексея Кривко. Ему было 85 лет.

Звание Героя Соцтруда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» – высшей награды СССР за трудовые успехи – было присвоено Кривко в 1967 году. На тот момент ему было всего 28 лет.

Алексей Кривко родился в 1939 году в селе Еремеевка Полтавского района. С середины 1950-х годов работал механизатором в колхозе имени Сталина, позже преобразованном в СПК «Еремеевский». Свою трудовую деятельность продолжал вплоть до 2001 года.

В 1994 году Кривко присвоено звание почетного жителя Полтавского района Омской области, в 2014-м он стал почетным гражданином Омской области.

Прощание с Алексеем Григорьевичем состоится 11 апреля 2025 года в селе Еремеевка.