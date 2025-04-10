ЧП произошло во время концерта в Омске в рамках юбилейного тура по стране.

Во время гастрольного тура, приуроченного к 40-летию группы «Чайф», барабанщика Валерия Северина госпитализировали в омскую больницу. Несмотря на это, коллектив продолжает выступать в других городах.

Северин все еще находится в больнице, но уже в Екатеринбурге. Об этом сообщил лидер группы Владимир Шахрин в видеообращении, опубликованном на официальном аккаунте коллектива.

– Ночью, перед концертом в Омске, Валере стало достаточно нехорошо. Вызвали скорую, скорая увезла его в больницу с достаточно большой температурой, с осложнениями. В общем, стало понятно, что он не сможет играть, – объяснил ситуацию лидер группы.

На концерте вместо Валерия Северина выступил его сын, Глеб Северин. Ночью молодого человека разбудил звонок в четыре часа утра, и к вечеру он уже прибыл в Омск на машине.

Владимир Шахрин подчеркнул, что ситуация остается серьезной, и Валерий Северин проведет в больнице еще две-три недели. На предстоящих концертах его заменяет сын Глеб. Поклонники группы оставляют в комментариях под видеообращением множество теплых пожеланий здоровья и быстрого выздоровления музыканту.