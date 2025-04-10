На некоторых трассах России автономные машины уже активно используются.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что трассы М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» после дооснащения необходимыми технологиями, смогут принять беспилотные авто.

На сегодняшний день из 5 тыс. км дорог, находящихся в ведении госкомпании, 96% готовы для того, чтобы по ним ездили беспилотники.

— У нас и сегодня на трассе М-4 «Дон» автомобили легковые, правда, «Яндекса», тоже уже работают в режиме беспилотника. По большому счету некоторые трассы надо дооснастить, там М-1, М-3, мы тоже будем готовы принять автомобили в режиме беспилотного управления, — приводит его слова ТАСС.

Глава компании подтвердил, что трасса М-12 от Москвы до Казани теперь полностью приспособлена для движения беспилотных транспортных средств. Учитывая планы по продлению дороги до Екатеринбурга, «Автодор» и Росавтодор также работают над тем, чтобы остальные участки трассы соответствовали требованиям для эксплуатации беспилотников

Петрушенко отметил, что в следующем году трассу планируется продлить до Тюмени. Также обсуждаются планы строительства обходных путей вокруг Омска, которые позволят запустить беспилотные авто в Омской области.

Ранее мы сообщали, что в Омске собираются внедрить беспилотные автобусы.