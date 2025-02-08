Внедрение беспилотных автобусов поможет справиться с проблемой нехватки водителей.
Глава «Омского транспортного союза» Николай Артемьев, ранее анонсировавший перспективы запуска беспилотных автобусов в городе, сообщил «Омск-информу», что их планируется создавать на базе уже существующего общественного транспорта.
- Речь идет о том, каким образом можно в уже существующий КамАЗ, грузовик, самосвал, автобус установить оборудование, необходимое для движения без водителя. Это и лидары, и процессоры, обрабатывающие данные, и железо, которое необходимо устанавливать. Научно-технический прогресс двигает эти идеи и необходимость, - отметил глава «Омского транспортного союза.
Напомним, что идея запуска беспилотных автобусов возникла из-за нехватки водителей на рынке труда. Для ее реализации необходимо внести изменения в законодательство. Примерная стоимость оснащения автобуса для его работы в беспилотном режиме составляет 10 млн рублей.