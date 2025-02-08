Кто сможет приобрести дорогое оборудование и у кого будет больше знаний о его работе, тот и выиграет гонку технологий, заявил глава «Омского транспортного союза».

Глава «Омского транспортного союза» Николай Артемьев назвал примерную стоимость оснащения автобусов для их работы в беспилотном режиме. Ранее предприниматель анонсировал перспективы появления беспилотных автобусов на улицах Омска.

– Примерная стоимость оснащения одного автобуса приблизительно будет стоить десяток миллионов рублей, – сказал Артемьев в комментарии РИА «Омск-информ».

На какой маршрут выйдет первый беспилотный автобус, пока неизвестно.

– Первым будет тот, кто будет быстрее, у кого будет больше знаний, у кого быстрее смекалка, тот и выиграет эту гонку. А также у тех, кто может позволить себе приобрести дорогостоящее оборудование, – пояснил глава транспортного союза.

Он подчеркнул, что важно рассматривать вопрос эксплуатации беспилотного транспорта не только в контексте одного города, но и в масштабах всей страны, и даже мира. Артемьев указал на существующие примеры успешной работы беспилотных систем в Сколково и Москве, где «Яндекс» уже запустил беспилотные такси. Кроме того, между Москвой и Санкт-Петербургом проходят испытания грузовых автомобилей, включая участие КамАЗа в пилотном проекте.

Артемьев выразил уверенность, что вскоре на законодательном уровне будут решены все вопросы, касающиеся внедрения беспилотного транспорта, что позволит ему назвать точные сроки появления первых обновленных автобусов.