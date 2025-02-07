К этому перевозчиков толкает отсутствие водителей.
Руководитель «Омского транспортного союза» Николай Артемьев заявил, что частные перевозчики рассматривают возможность запуска беспилотных автобусов. Водить общественный транспорт желающих сегодня немного.
– Нет желающих учиться на водителей автобусов. Я думаю, что в скором времени появится возможность использовать транспорт, который будет управляться с помощью роботизированных систем и искусственного интеллекта, – цитирует Артемьева портал НГС55. – Поэтому сейчас, закупив у китайских партнеров автобусы, мы думаем доукомплектовать эти автобусы системами, которые уже используются в Китае. Но главное, нужна законодательная основа для движения беспилотных автобусов или такси. Сегодня непонятна зона ответственности водителя беспилотника с точки зрения ДТП. Кто будет отвечать, если автопилот нарушит правила и произойдет ДТП?
Пока власти не внесут изменения в законодательство, частные перевозчики будут тестировать беспилотные системы на закрытых территориях своих предприятий, чтобы нарабатывать опыт.