Омск-Информ
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·Общество

Поисковики ищут родственников красноармейца Ивана Викторова.

Поисковая группа из Подмосковья разыскивает родственников бойца из Тюкалинска Омской области. Его останки и медальон с данными нашли в Тверской области.

Известно, что в Тверской области во время Великой Отечественной войны случилась битва за Москву, с 30 сентября 1941 года до 20 апреля 1942 года.

·Общество

Поисковики ищут родственников красноармейца Ивана Викторова.

Поисковая группа из Подмосковья разыскивает родственников бойца из Тюкалинска Омской области. Его останки и медальон с данными нашли в Тверской области.

Известно, что в Тверской области во время Великой Отечественной войны случилась битва за Москву, с 30 сентября 1941 года до 20 апреля 1942 года.