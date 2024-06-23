Акция была приурочена к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Акция была приурочена к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Вчера, 22 июня, в День памяти и скорби, более 500 омичей присоединились к акциям «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Мероприятия были посвящены 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Горожане пришли в парк Победы, чтобы почтить память погибших в самой страшной и кровопролитной войне ХХ века. Ко всем участникам обратился первый зампредседателя регионального правительства Дмитрий Ушаков.

– Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить тот подвиг, который совершили наши предки, когда встали на защиту нашей Родины и отстояли ее свободу. И акция «Свеча памяти» призвана сохранить в наших сердцах события тех страшных лет. Уверен, что пока мы помним о Великой Отечественной войне, наша страна непобедима, – заявил Ушаков.

Присутствующие выстроили из свечей изображения фигур труженика и его творения, танка Т-34. А внизу горели слова: «Омск. Город трудовой доблести». Такой рисунок выбран не случайно – именно в Омске в годы Великой Отечественной войны выпускали эти модели танков.