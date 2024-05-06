Альбом «Родные истории о Победе» смогут пролистать жители разных районов области.

Альбом «Родные истории о Победе» смогут пролистать жители разных районов области.

В рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы в Омской области стартовала трогательная инициатива по созданию альбома «Родные истории о Победе». Эта инициатива является частью масштабных мероприятий, проводимых в регионе в честь этой знаменательной даты.

Альбом будет настоящим кладезем бесценных воспоминаний о Великой Отечественной войне, собранных от родных и близких ветеранов, а также очевидцев военного времени. Эти истории, поведанные из первых уст, позволят ближе прикоснуться к событиям тех трагических и героических лет. Примечательно, что оформлением мемуаров займутся талантливые студенты факультета искусств Омского государственного педагогического университета. Их творческий вклад не только придаст альбому уникальный и запоминающийся вид, но и станет данью уважения поколению победителей.

Ожидается, что альбом станет передвижным и доступным для чтения всем желающим, служа своего рода живой исторической памятью о Великой Отечественной войне. Кроме того, «Родные истории о Победе» будут опубликованы в социальных сетях, что позволит еще большему числу людей ознакомиться с ними. Руководитель комплексного центра «Пенаты» Светлана Кособуцкая подчеркивает главную цель проекта:

– Главной целью нашего проекта является уважение, сохранение и передача следующему поколению народной памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Всех неравнодушных к истории нашей страны мы приглашаем присоединиться к участию в проекте «Родные истории о Победе», – говорит Светлана Кособуцкая.

Подготовительные мероприятия к празднованию Дня Победы вовсю идут и в районах Омской области. В Оконешниково, Колосовке и Саргатке комплексные центры социального обслуживания населения вручили поздравительные именные подарки и открытки ветеранам, сиротам военных лет и труженикам тыла от губернатора Омской области Виталия Хоценко. В Колосовском районе состоится ряд тематических мероприятий для инвалидов под названием «С чего начинается Родина». Эти мероприятия призваны почтить память героев, защищавших нашу страну, и выразить признательность всем, кто внес свой вклад в Победу.

Заслуживает внимания инициатива омского проекта «История одной семьи». Его создатели собирают и систематизируют истории участников войны, тружеников тыла и детей военного времени. Они берут интервью, оцифровывают фотографии и документы, создавая уникальный и обширный архив.

Такие инициативы, как альбом «Родные истории о Победе» и проект «История одной семьи», играют неоценимую роль в сохранении и передаче исторической памяти. Они позволяют нам лучше понять подвиг нашего народа и вдохновляться мужеством наших предков.