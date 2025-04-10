Среди них болгарский перец и абрикосы.

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты ускоряют процесс похудения. Как сообщает «Москва 24», это

Зеленые овощи и фрукты.

Врач порекомендовал добавлять по 150 граммов овощей в каждый прием пищи. Обратить внимание стоит на огурцы, болгарский перец, цветную или обычную капусту, а также яблоки, твердые груши и абрикосы.

Дело в том, что эти овощи и фрукты содержат много клетчатки, которая насыщает и улучшает пищеварение. Когда она поступает в организм, то действует на барорецепторы, после чего чувство голода снижается.

- Однако с фруктами нужно быть аккуратнее, так как, помимо клетчатки, в них есть фруктоза, которая повышает калорийность продукта. Поэтому достаточно съедать по одному фрукту в день, – отметил специалист.

Напомним, основа снижения веса – дефицит калорий. Когда их потребляют больше, чем расходуют, масса тела не уменьшается, несмотря на рацион.