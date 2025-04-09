Суммарная площадь территорий рядом с водоемами составляет более 50 гектаров.

В Омской области ищут новые места для развития внутреннего туризма. В рамках федерального проекта «Земля для туризма» выявлено уже восемь земельных участков общей площадью 93,4 га, расположенных вблизи озер на территории Муромцевского и Калачинского районов.

Среди них популярные у туристов северные озера Ленево и Щучье, а также озеро Калач в городе Калачинске. Оно занимает центральное положение и представляет собой самое большое пойменное озеро в этом районе.

– Территория поблизости водоема перспективна для реализации комплексных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, тем более что здесь, на берегу, уже построен современный парк «Калач-на-Оми», востребованный местными жителями как внесезонное место отдыха, – отметил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.

Росреестр планирует искать новые места для развития туризма в Омской области.