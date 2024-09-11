Омск-Информ
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·Политика

Чтобы лишить чиновника полномочий, прокуратура обратилась в суд.
Прокуратура выявила нарушения в действиях главы Осокинского сельского поселения в Калачинском районе Омской области. Он купил ценные бумаги четырех компаний, зарегистрированных за пределами России, что запрещено законом.
Прокуратура внесла в Совет поселения представление, потребовав досрочно прекратить полномочия главы в связи с утратой доверия. Однако депутаты лишь указали главе на недопустимость нарушения.
Тогда прокурор направил в суд иск о досрочном прекращении полномочий чиновника. Иск удовлетворили. Решение вступило в законную силу. Полномочия главы сельского поселения прекратили.
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·Политика

Чтобы лишить чиновника полномочий, прокуратура обратилась в суд.
Прокуратура выявила нарушения в действиях главы Осокинского сельского поселения в Калачинском районе Омской области. Он купил ценные бумаги четырех компаний, зарегистрированных за пределами России, что запрещено законом.
Прокуратура внесла в Совет поселения представление, потребовав досрочно прекратить полномочия главы в связи с утратой доверия. Однако депутаты лишь указали главе на недопустимость нарушения.
Тогда прокурор направил в суд иск о досрочном прекращении полномочий чиновника. Иск удовлетворили. Решение вступило в законную силу. Полномочия главы сельского поселения прекратили.
1046