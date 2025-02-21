В гараже администрации достаточно машин, но главе района захотелось Volkswagen Tiguan стоимостью более 2,2 млн рублей.

Прокуратура добилась отмены притворных сделок, благодаря которым глава Калачинского района Фридрих Мецлер в обход законодательных ограничений получил служебный автомобиль Volkswagen Tiguan.

Действующее законодательство прямо запрещает муниципальным органам власти покупать транспортные средства стоимостью более 1,8 млн рублей. Несмотря на то что в гараже администрации Калачинского района достаточно автомобилей, главе оказалась нужна иномарка, которая на тот момент стоила 2,2 млн рублей. Для этого была разработана специальная схема.

Принадлежащее муниципалитету АО «Калачинский коммунальник» на основании договора лизинга и купли-продажи приобрело в собственность интересующий главу Volkswagen Tiguan, а затем предоставило его в аренду МКУ «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области». И машиной стал пользоваться глава.

– С учетом условий данных договоров и действительной общей воли сторон, спорные сделки являются притворными, оформленными в целях прикрыть закупку автомобиля для муниципальных нужд в обход закона, – заявили в прокуратуре. – В распоряжении районной администрации имеются иные менее дорогостоящие транспортные средства, которые могут быть использованы главой органа местного самоуправления. Таким образом, имело место приобретение иномарки в отсутствие объективной необходимости, в обход конкурентных способов закупки, при наличии законодательно закрепленного запрета для муниципальных органов о покупке транспортных средств стоимостью более 1,8 млн рублей.

Администрации Калачинского района внесли представление, но отдавать иномарку чиновники не захотели. Тогда прокуратура направила в Арбитражный суд Омской области иск о признании недействительными договоров аренды и применении последствий их недействительности (в виде возврата автомобиля арендодателю, а также возвращения в бюджет более 2,5 млн рублей, уплаченных за аренду). Суд полностью удовлетворил эти требования, и машина вернулась в АО «Калачинский коммунальник».

– Не согласившись с решением суда, МКУ «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области» подало жалобу, которая признана судом апелляционной инстанции необоснованной и оставлена без удовлетворения, – заключили в прокуратуре.

В настоящее время судебный акт вступил в законную силу. Главе Калачинского района придется ездить на имеющихся служебных машинах.