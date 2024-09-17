Исполнявшая обязанности руководителя отделения даже пыталась инсценировать кражу. Но ее все равно поймали.

В Омской области вступил в силу приговор 32-летней начальнице почтового отделения в Калачинске, похитившей более 1 млн рублей. Кормиловский суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

В суде установлено, что в период с января по февраль 2024 г. исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, сельчанка похитила деньги из кассы на общую сумму более 1 млн рублей. И даже пыталась инсценировать кражу.

Вину в совершении преступления она признала и возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.