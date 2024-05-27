Руководитель ООО «Строймеханизация» получил четыре года колонии за мошенничество. Он похитил более 35 млн рублей.

Руководитель ООО «Строймеханизация» получил четыре года колонии за мошенничество. Он похитил более 35 млн рублей.

В Омске вынесли приговор в отношении руководителя ООО «Строймеханизация». Он признан виновным по статье «Мошенничество».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле 2020 года начальник компании заключил с предприятием договор на выполнение его фирмой монтажа трубопровода. В дальнейшем он привлек субподрядную организацию. После того как работы выполнили и руководитель получил от заказчика деньги, он не оплатил договор субподряда. Таким образом, начальник причинил организации ущерб на сумму более 35 млн рублей.

Руководителю назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.