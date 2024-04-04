Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Теперь заводом руководит Василий Сухостав. Такие перемены связаны с переходом производства к новому собственнику.

В ООО «Мясоперерабатывающий завод «Компур» поменялся руководитель. Им стал Василий Сухостав. Такие данные числятся в ЕГРЮЛ. Ранее пост начальника завода занимал Димитрий Галаванов.

Оказалось, что смена руководства связана с переходом завода к новому собственнику. Теперь организация находится в собственности ООО «Руском-Агро», владельцем которой является омский бизнесмен Темури Латария.

Отметим, что производство расположено в поселке Горячий Ключ Омского района. Там производят мясо. Выручка за прошлый год составила 773 млн рублей.

·Экономика/Бизнес

Теперь заводом руководит Василий Сухостав. Такие перемены связаны с переходом производства к новому собственнику.

В ООО «Мясоперерабатывающий завод «Компур» поменялся руководитель. Им стал Василий Сухостав. Такие данные числятся в ЕГРЮЛ. Ранее пост начальника завода занимал Димитрий Галаванов.

Оказалось, что смена руководства связана с переходом завода к новому собственнику. Теперь организация находится в собственности ООО «Руском-Агро», владельцем которой является омский бизнесмен Темури Латария.

Отметим, что производство расположено в поселке Горячий Ключ Омского района. Там производят мясо. Выручка за прошлый год составила 773 млн рублей.