Оружие он просто хранил у себя дома.

В прокуратуре Омской области рассказали, что летом 2023 года омич в домашних условиях сделал пистолет из охолощенного списанного оружия, гладкого ствола и цилиндрического патронника. Новое оружие могло стрелять патронами 9 мм (холостыми, газовыми, травматическими) и твердыми снарядами диаметром 6,5 мм.

Пистолет он хранил у себя дома, пока сотрудники полиции не изъяли его в апреле 2024 года.

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего изготовителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление огнестрельного оружия»).

Суд, учитывая мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. А также штраф размере 100 тыс. рублей в качестве дополнительного наказания.