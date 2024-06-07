Мужчина пришел домой к омичу и застрелил его, а потом и его престарелую мать. Тела он спрятал в погребе. За содеянное убийце вынесли суровый приговор.

Мужчина пришел домой к омичу и застрелил его, а потом и его престарелую мать. Тела он спрятал в погребе. За содеянное убийце вынесли суровый приговор.

В Омске вынесли приговор 38-летнему местному жителю, который признан виновным по двум статьям – «Разбойное нападение» и «Убийство».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в середине марта прошлого года. Мужчина взял обрез ружья, зашел в один из частных домов на улице 2-я Береговая и выстрелил 54-летнему хозяину дома в голову. Затем таким же способом расправился с его 85-летней матерью, которая в этом время вышла на шум.

После этого омич переместил тела в погреб дома, замыл следы крови и ушел, при этом похитив телевизор стоимостью 8 тыс. рублей. Рюкзак, в котором находился обрез ружья, он отдал своему знакомому на хранение, а технику спрятал в салоне красоты, где работала его супруга.

– Обрез ружья, из которого было совершено преступление, он незаконно изготовил путем укорачивания ствола и удаления приклада. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый давал признательные показания, но в дальнейшем от них отказался, заявив о своей непричастности к совершенным преступлениям, – отметили в надзорном ведомстве.

Мужчине назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить родственникам погибших 2 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.