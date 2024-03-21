Претензия была в том, что Сергей Елистратов покупал ценные бумаги зарубежных компаний. За это чиновник лишился должности.
Глава Осокинского сельского поселения Калачинского района Сергей Елистратов лишился полномочий из-за утраты доверия.
Прокурорская проверка установила, что чиновник купил ценные бумаги четырех компаний, зарегистрированных за рубежом, что запрещено законом.
После выявления нарушения прокуратура внесла в Совет поселения представление, поставив вопрос о досрочном прекращении полномочий Елистратова.
– Однако требования надзорного органа удовлетворены не были, Совет поселения ограничился указанием главе на недопустимость нарушения законодательства о противодействии коррупции в дальнейшей деятельности, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи этим Калачинский межрайонный прокурор Дмитрий Ковальский обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении полномочий главы поселения. Суд удовлетворил иск прокуратуры.
Сергей Елистратов лишен полномочий, но решение суда пока не вступило в законную силу.