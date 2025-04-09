В детском лагере обновят корпуса и столовую.
Руководитель детского оздоровительного лагеря «Березовая роща» заключил контракты на строительство объектов с двумя компаниями из других регионов.
ООО «МК-Строй» из Одинцова построит два быстровозводимых модуля для проживания детей и вожатых. Модули будут оборудованы системами электроснабжения, водоснабжения и канализации. Начальная цена контракта составляла 78 млн рублей, но участники торгов предложили разные суммы: один снизил цену до 72,93 млн рублей, а победитель и компания, занявшая второе место, предложили одинаковую цену – 69,42 млн рублей.
Ремонт столовой лагеря стоимостью 74,42 млн рублей выполнит ООО «СК Рекорд» из Читы. Эта компания стала единственной участницей тендера и предложила начальную цену контракта.
Лагерь «Березовая роща» принадлежит Омской области и расположен в селе Андреевка Саргатского района.