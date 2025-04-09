Эти продукты способствуют снижению холестерина.
Высокий уровень холестерина в крови часто связан с неправильным питанием, утверждает диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В комментарии изданию «Лента.ру» он назвал несколько продуктов, которые помогут снизить этот показатель до нормы.
Кабанов рекомендовал включить в рацион авокадо, подчеркнув его полезные свойства.
– Без сомнения, один из самых полезных и одновременно ценных и питательных продуктов. Авокадо содержит ненасыщенные жиры, при этом оно очень вкусное и напоминает сливочное масло. Этот продукт способствует насыщению без повышения уровня холестерина в крови, – объяснил эксперт.
Для поддержания нормального уровня холестерина важны продукты, богатые клетчаткой, особенно цветная капуста.
– Этот растительный продукт при определенном методе приготовления способен заменить нам рис. Достаточно размельчить, высушить и обжарить цветную капусту в оливковом масле, и вы получите вкусный, но безопасный гарнир, также насыщенный клетчаткой, – рассказал диетолог.
Алексей Кабанов также порекомендовал включать в рацион сою и ее производные, такие как растительное молоко и растительное мясо, которые не содержат насыщенных жиров и не повышают уровень холестерина, а также красную рыбу.